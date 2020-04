Pessuto vai seguir decreto do Estado e quarentena continua

O prefeito de Fernandópolis André Pessuto, afirmou durante uma live no Facebook que vai manter a quarentena e seguir o decreto do governo do Estado de São Paulo até o próximo dia 10 de maio.

A declaração de Pessuto foi embasada em pareceres jurídicos, já que os municípios que estão flexibilizando o comércio estão sofrendo ações por parte do Ministério Público. A live contou ainda com a participação do procurador-chefe Gerson Januário.

Anteriormente, o prefeito disse que não irá ser processado ou sofrer ações da Justiça por desobediência as medidas de segurança contra o contágio do coronavírus no país, recomendado pelo Ministério da Saúde.

Segundo Gerson, mesmo com essa autonomia, “estamos limitados ao decreto estadual”. O município de Fernandópolis, por meio da procuradoria, respeitará os limites do decreto estadual.

A procuradoria está orientando uma política de segurança e obrigação de máscaras, incluindo clientes sob penas de multas. Há a possibilidade de regulamentação do sistema drive thru, para empresas que ainda não são considerados essenciais.

