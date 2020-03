Petrobras baixou preço da gasolina em 30,1%, mas desconto não chegou a postos

Com a nova redução anunciada nesta quarta-feira, 18, o preço da gasolina vendida pela Petrobras nas refinarias já caiu 30,1% e o do diesel, 29,1% no ano. A baixa, no entanto, ainda não foi totalmente repassada para o consumidor, avaliam analistas, que já previam uma queda gradual nas bombas dos postos de abastecimento.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos postos de abastecimento a gasolina desde janeiro até o dia 14 de março caiu 1,3% e o diesel 3,8%.

O impacto maior, alertam os analistas, será na arrecadação dos royalties para os governos. A expectativa de arrecadação de royalties, pela projeção da ANP, seria de R$ 28,4 bilhões em 2020, sendo R$ 5,9 bilhões para o Rio de Janeiro, maior estado produtor. Mas a simulação ainda leva em conta uma média de preço do petróleo de US$ 60,10 o barril e da cotação do dólar em R$ 4,05. Hoje, o petróleo do tipo WTI tocou o menor patamar neste século, ao atingir US$ 20,98 o barril e o tipo Brent está sendo negociado a US$ 24,88 o barril. Já o dólar disparou com o nervosismo do mercado e por volta das 16h30 era negociado a R$ 5,22.