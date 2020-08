PF prende jovem de Fernandópolis com mais de 1ton de maconha

Policiais federais apreenderam, na noite de ontem (04), mais de uma tonelada de maconha dissimulada na carroceria de um caminhão baú durante barreira policial realizada pelos federais na Rodovia SP 310 em* São José do Rio Preto. Um homem, motorista do caminhão, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas.

Após receber informações sobre possível transporte de drogas em um caminhão baú, que transitava na SP 310 sentido capital, no trecho entre Mirassol e São José do Rio Preto, uma barreira policial foi iniciada na referida rodovia com o objetivo de fiscalizar todos os veículos suspeitos que se enquadravam nas características recebidas pela PF.

Por volta das 22h, um caminhão baú, com placas de Santa Bárbara do Oeste/SP, conduzido por I.W.C.S, 21 anos, motorista, residente em Fernandópolis, foi abordado e disse aos policiais federais que saiu de Campo Grande/MS com destino a Campinas/SP.

Em razão da inexistência de carga no baú e do nervosismo e contradições apresentadas na entrevista policial, o veículo foi conduzido até o pátio da PF para averiguação.

Na sede da PF em São José do Rio Preto/SP, os federais suspeitaram do compartimento de cargas (que estava vazio) e, após minuciosa busca e análise da estrutura, os federais localizaram um *compartimento falso*, que acondicionava e dissimulava mais de uma tonelada de maconha (aproximadamente *1.040kg da droga*). O motorista recebeu voz de prisão dos federais por tráfico de drogas, que tem pena máxima de 15 anos de reclusão.

Os procedimentos da prisão em flagrante delito bem como a apreensão da droga e do veículo foram realizados na sede da PF em São José do Rio Preto/SP. O preso foi conduzido ao estabelecimento prisional onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça.

