Piloto votuporanguense morre em queda de avião em MG

O piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave cair em uma fazenda na região rural de Coromandel – MG. O acidente aconteceu no final da tarde de sexta-feira (07).

De acordo com a Polícia Militar, o piloto, Rodrigo Carlos Pereira, estava sozinho no avião. Ele era natural de Votuporanga (SP), mas residia em Coromandel. Era casado e pais de dois filhos pequenos.

Funcionários da fazenda ainda tentaram dar socorro à vítima, mas nada pôde ser feito. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. Uma perícia da ANAC será realizada na aeronave para determinar as causas da queda. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o apurado pelo VotuporangaTudo, o corpo foi velado no Velório Municipal de Coromandel e sepultado às 17 horas de ontem (8).

