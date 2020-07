Pinscher é ‘suspeito’ de engravidar cadela pitbull em Palmas

A cirurgiã dentista Bruna Karolliny Matos e sua família tiveram uma grande surpresa ao levar a cadelinha pitbull Kiara, de menos de dois anos de idade, ao veterinário em Palmas. Eles procuraram ajuda porque perceberam que a barriga dela estava inchada e acharam que ela pudesse estar doente. “A gente imaginou que ela estava sedentária, porque estava engordando”, conta Bruna.

“Meu esposo chegou lá com ela e falou para ele [veterinário]: ‘Olha ai o tamanho da barriga dela, o que pode ser isso?’ E ele respondeu: ‘Então, a doença dela vai nascer daqui uns dias a Kiara está prenha’.

No começo, eles nem quiseram acreditar, porque a cadela não costuma sair de casa e o único cachorro que teve contato com ela é o Thor, um pinscher de três anos de idade.

Os donos até checaram as câmeras de segurança para ter certeza que ninguém entrou ou saiu da casa. “Ela gosta muito de ficar sentada na porta com as quatro patas para cima, deitada”, conta Bruna.

A família agora acha que o principal “suspeito” de engravidar a pitbull é o Thor. A previsão é que a Kiara tenha 10 filhotes nesta gestação.

Pinscher é suspeito de engravidar cadela pitbull — Foto: Reprodução/ TV Anhanguera

O veterinário Bruno Lima explica que uma gestação do tipo é possível, mas que a ‘missão’ do pinscher não foi fácil.

“A gente tem problemas anatômicos aí, problemas físicos. A fêmea é muito grande e o macho é muito pequeno. Ele consegue fazer a monta com ela deitada, com ela em pé não vai ser possível, mas com ela deitada pode acontecer”, explica.

O parto da Kiara pode acontecer a qualquer momento e a Bruna disse que pretende doar os filhotes para parentes e amigos. Mesmo com o susto, ela diz que não pretende castrar os animais.