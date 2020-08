Pintor é preso com tijolos de maconha e moto furtada

SBT Interior

Um pintor de 28 anos foi preso em flagrante depois de ser detido com 15 tijolos de maconha e uma moto furtada, durante a madrugada desta quarta-feira (5), na avenida Ernani Pires Domingues, em Rio Preto.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais pediram para o piloto parar a moto durante patrulhamento.

O piloto obedeceu a ordem e, ao estacionar o veículo, ele quebrou o celular dele com as duas mãos, o que despertou ainda mais a suspeita da polícia. Com a placa da moto, os policiais descobriram, após pesquisa, que o veículo era furtado e questionaram o pintor.

Ele disse que pegou a moto em uma casa, no bairro Bela Vista e levou os policiais até lá.

No local, a polícia ainda apreendeu 15 tijolos de maconha em um saco plástico, que estava em cima de um sofá.

Um outro suspeito, que estava dentro do imóvel, conseguiu fugir. O pintor passaria por audiência de custódia para que a justiça decida se ele vai responder pelo crime preso ou em liberdade.