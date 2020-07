Pitbull que teve patas mutiladas ganha cadeira de rodas

Sansão, o cão da raça pitbull que teve as patas traseiras decepadas com uma foice por vizinhos, ganhou nesta quinta-feira (09) uma cadeira de rodas e vai voltar a andar. O equipamento foi doado por uma voluntária de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e de acordo com a equipe médica que acompanha o animal, ele tem se adaptado bem à nova realidade.

Na última segunda-feira (06), Sansão foi torturado por dois homens que viviam em residências vizinhas à empresa onde o cão ficava, no município de Confins, região metropolitana de BH. Segundo um dos suspeitos, que preferiu não se identificar, o ato foi praticado em legítima defesa.

“Eu ia esperar acontecer alguma coisa pior para tomar providência? Na hora eu não pensei em nada, só em pegar a foice e fazer o que fiz”, alegou durante entrevista.

Após o crime, Sansão foi encaminhado ao hospital veterinário de uma universidade particular localizada na capital mineira, onde tem recebido tratamento médico. De acordo com a veterinária Ticiana Dornas, o cachorro vai passar por sessões de fisioterapia para ajudar na adaptação.