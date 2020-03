PM ajuda idoso atravessar a Av. Francisco Jalles e imagem comove internautas

O policial militar, Cb PM Maestrelo, ganhou elogios nas redes sociais, após ser flagrado ajudando um idoso a atravessar a Avenida Francisco Jalles, no centro de Jales/SP.



A publicação foi feita através do perfil da Sd PM Patrícia, que compartilhou o momento parabenizando a atitude do policial. “Eu tenho acompanhado muitas notícias que degrine a imagem do policial militar. Quando eu vi a atitude dele eu resolvi filmar para poder mostrar um dos lados bons da PM!”, contou.



Em contato com o FocoNews, Sd PM Patrícia ainda deixou uma mensagem importante para a população: “A polícia trabalha somente pra servir a sociedade! Seja combatendo a criminalidade, seja pra ajudar um idoso a atravessar a rua! Não somos inimigos da comunidade. Ao contrário, estamos aqui para ajudar a manter a paz!”.



O gesto generoso do policial chamou atenção de todos que passaram pelo local e já ganhou vários comentários e compartilhamentos nas redes sociais.

Fonte: Meufoconews