PM Ambiental de Votuporanga autua homens por pesca ilegal

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga autuou três pescadores em flagrante, na tarde deste feriado de 1° de Maio, por uso de petrechos irregulares no Rio Grande, próximo a Rolândia. Mais de 640 metros de rede e 60kg de pescados foram apreendidos.

De acordo com o relatório policial, durante patrulhamento embarcado pela Represa de Água Vermelha, bairro Porto Brasil, município de Riolândia, afim de coibir pesca irregular foi abordado uma embarcação com três pescadores, sendo J. A. C.S e N.R. C, ambos pescadores amadores bem como o Sr. J.L.L, pescador profissional.

No momento da abordagem o J. A. C.S estava retirando uma rede do ambiente aquático e retirando os peixes capturados na embarcação. Após fiscalização da embarcação foram encontradas mais quatro redes de emalhar molhadas e um total de 60 kg de pescados.

Diante dos fatos, foram elaborado os autos de infrações ambientais , em desfavor de N.R.C e em J.A. C.S, que utilizavam-se de petrecho não permitido para categoria amadora.

Foram apreendidos um barco, 640 metros de redes e 60 kg de pescado das espécies corvina, piau três pintas, porquinho;(os quais não puderam ser devolvidos ao habitat por já estarem mortos.

Foram apreendidas as redes de espera citadas e depositados na sede do pelotão; os pescados apreendidos foram doados as instituições filantrópicas; e a embarcação e o motor foram apreendidos.

Os pescadores responderão por crime ambiental.

