PM apreende 118 porções de cocaína e R$ 22 mil em dinheiro

Policiais da Equipe de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderam R$ 22.967,00, 118 porções de cocaína e uma porção em pedra bruta da droga na noite deste sábado (6) em Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, em patrulhamento pelo bairro Residencial Jardins, os PMs avistaram um veículo Kia, parado próximo à portaria do Damha 3, e resolveram emparelhar a viatura. Como o ocupante demonstrou nervosismo, foi feita uma vistoria no carro e encontrado dinheiro e porções de cocaína.

Foi solicitado apoio de outras duas companhias do Baep e realizadas diligências em outros dois endereços. No total, foram apreendidos R$ 22.967,00 em dinheiro, 118 porções de cocaína e uma porção em em pedra bruta, além de duas balanças e embalagens.

O homem foi preso em flagrante por tráfico.

Rn.