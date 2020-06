A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira, 8, mais de um quilo de maconha. A droga estava com um homem de 22 anos que foi conduzido pela Equipe C ao distrito policial. O mesmo ficará à disposição da justiça e responderá pelo crime de tráfego de drogas. O nome do suspeito não foi divulgado.

A operação foi realizada no Bairro Corinto. Junto com a droga, a PM apreendeu um celular e uma pequena quantia em dinheiro.

Cidadão.net