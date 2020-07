PM identifica irmãos suspeitos de participação em latrocínio

A Polícia Militar identificou dois irmãos nesta quarta-feira (22), suspeitos de terem participado do latrocínio contra o idoso João Origuela Filho, de 72 anos, no bar onde ele era proprietário, no Jardim Brasília, em Penápolis (SP).



O crime aconteceu nesta terça-feira (21). De acordo com a polícia, o idoso foi morto com pelo menos nove golpes de faca. Em seguida, o carro dele, um Honda City, foi roubado.



A LOCALIZAÇÃO



Por meio de radares inteligentes, a polícia conseguiu detectar que o veículo passou por um radar em Bauru (SP), horas após o crime.



Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Araçatuba (SP) conseguiram imagens de monitoramento do veículo em fuga, onde é possível ver que havia um homem e uma mulher no carro.



CARRO QUEIMADO



Nesta quarta-feira (22), a Polícia Militar de Jaú (SP), encontrou o veículo da vítima queimado na zona rural da cidade após uma denúncia anônima.



Os policiais iniciaram buscas, até que encontraram um estudante, de 24 anos, e a irmã dele, de 20.





O suspeito disse para a polícia que pegou o carro com um menor que mora em Mirandópolis (SP).



Já a irmã dele contou que pegou uma carona para voltar para Jaú, cidade onde a mãe mora, e negou participação no crime.



Os dois foram apresentados para a Polícia Civil de Jaú e permanecem à disposição da Justiça.