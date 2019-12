PM prende dupla de ´saidinha` que viria para Fernandópolis

Dois criminosos beneficiados com a tradicional ´saidinha` de final de ano foram presos no Terminal Rodoviário de São José do Rio Preto quando tentavam embarcar com destino a Fernandópolis.

Os indivíduos, de 33 e 37 anos haviam acabado de furtar a carteira de uma mulher no Terminal e já estavam na plataforma de embarque.

Em depoimento, a dupla revelou que estava de saída temporária de Bauru.

A carteira da vítima foi encontrada por populares, mas segundo ela, estava faltando a quantia de R$ 150,00.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...