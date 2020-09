PM prende homem em Blumenau, mas leva de volta para casa por conta do coronavírus

O caso aconteceu na Rua Fragata. Segundo informações da PM, por volta das 23h20min uma viatura foi até o local para verificar uma denúncia de pessoas em atitude suspeita. No loca, os agentes fizeram uma ronda mas não localizaram ninguém.PUBLICIDADE

De volta ao endereço do cidadão que fez a denúncia, os policiais pediram dados pessoais para encerrar a ocorrência, mas verificaram pelo sistema móvel que o homem que chamou a PM tinha um mandado de prisão em aberto.

Em contato com a Central Regional de Emergências, foi confirmado o mandado de prisão e também que o apenado poderia ser recebido pelo Departamento de Administração Prisional (Deap). Os policiais então levaram o homem até o Presídio Regional de Blumenau, no bairro Passo Manso.

Porém, apenas ao chegar no local foi verificado que regime de cumprimento da pena era prisão domiciliar, devido à pandemia de

Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Assim, os policiais retornaram até a Rua Fragata, no bairro Itoupavazinha, e deixaram o apenado em sua residência com as orientações para o cumprimento da pena.