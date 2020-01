PM prende ladrões de picanha e bebidas nobres de supermercados

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu ontem (16) três ladrões moradores de São Bernardo do Campo que vieram fazer a limpa em dois supermercados, furtando bebidas de alto valor, carne e outros produtos, totalizando o valor de R$ 4 mil.

O trio bandido é formado por um homem de 36, uma mulher e um adolescente de 15 anos.

A viatura 16301 recebeu chamado via rádio e deteve inicialmente o adulto. O adolescente tentou correr pelo estacionamento e resistiu à detenção, mas acabou dominado.

Com apoio de outras equipes (Comando de Cia, CGP3, 16093 e 16313, também foi presa a mulher, que no momento estava com uma criança de 3 anos de idade no colo para dissimular o furto.

O homem tinha a chave de um veículo. O carro foi localizado no estacionamento. O porta-malas estava cheio de pacotes de carnes nobres e bebidas. O dono do carro admitiu à polícia que a mercadoria havia sido furtada em outro supermercado, no bairro Pozzobon.Todos foram levados ao 1º Distrito Policial e os maiores foram autuados em flagrante por furto e corrupção de menores.

O adolescente e a criança foram entregues ao Conselho Tutelar.

Durante o registro do caso, policiais civis identificaram que o carro apreendido já tinha sido utilizado em diversos outros crimes, como assaltos e furtos.

O parente de um dos ladrões compareceu na delegacia pra saber o que estava acontecendo, mas ele também foi reconhecido como autor de outro furto no supermercado, ocorrido no dia 8/1/2020.

O ladrão de 30 anos foi flagrado no circuito de segurança na data do furto e, inclusive, utilizava o mesmo carro dos outros criminosos.

Ele foi indiciado pelo crime anterior e aguarda decisão da justiça em liberdade. Os produtos apreendidos foram devolvidos ao supermercado.

