PM prende traficantes em Votuporanga e Simonsen

Quatro traficantes de Ribeirão Preto que se mudaram para Votuporanga para ‘arriscar’ no crime foram presos pela Polícia Militar na noite de ontem (12). Eles foram encontrados no bairro Pró-Povo.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe Delta, viaturas 16307, 16304 e CGP3. Os policiais avistaram um jovem de 18 anos de bicicleta que tentou se evadir ao notar a aproximação da polícia. Durante a abordagem foram encontradas nove porções de crack prontas para venda e dinheiro do tráfico.

O rapaz informou o lugar em que estava morando juntamente com outros amigos. Os policiais foram até lá e encontraram uma pedra grande de crack na casa, outras três pedras brutas no quintal, perto de uma bananeira, além de mais dinheiro e uma moto Strada com registro de apropriação indébita na polícia. Os envolvidos admitiram à polícia terem comprado toda a droga por R$1 mil para revender e ficarem com o lucro. Todos foram presos e a pena para cada um pode ser de até 15 anos de prisão.

SIMONSEN

A equipe de Força Tática 315 da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante de 24 anos de idade em Simonsen ontem (12).Os policiais suspeitaram de um adolescente de 17 anos parado na frente de uma casa. Ao ser abordado estava portando maconha.

O maior de idade também estava com maconha e balança digital para pesar o entorpecente. Ele negou ter mais droga, mas em vistoria no imóvel os policiais apreenderam parte de um ‘tijolo’ de maconha suficiente para render mais de 100 porções para consumo.

Os dois foram levados à Central de Flagrantes, onde o jovem de 24 anos ficou preso e o adolescente foi liberado para a mãe e será apresentado na Vara da Infância e Juventude do Fórum.

