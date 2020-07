PM recupera motos furtadas em Estrela e Fernandópolis

Duas motocicletas furtadas em Fernandópolis e Estrela d´Oeste foram recuperadas pelas equipes da Rocam e da Força Tática da Policia Militar.



Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Redentor em Fernandópolis, os policiais presenciaram as motocicletas circulando sem as placas de identificação.



Após acompanhamento até um determinado local, os condutores foram abordados e constatado que os veículos eram produtos de furtos realizados no dia 30 de junho em Estrela d´Oeste a outra na noite de ontem.





Três adolescentes foram apreendidos e apresentados no Plantão Policial e liberados após a presença dos pais. Eles vão responder pelo crime de furto de veículo e ato infracional.

RN