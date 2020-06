PMs salvam bebê engasgado com leite materno em Fernandópolis

Um recém-nascido de apenas oito dias foi salvo por uma equipe da Polícia Militar de Fernandópolis depois de ficar engasgado com leite materno. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 15, no bairro Coester.

Uma mãe desesperada aciona 190 e pede ajuda para seu bebê. Rapidamente a equipe Delta se deslocou até a residência e deparou com a mãe e o bebê no colo praticamente sem respirar. No caminho a equipe também acionou uma ambulância do Samu.

Os procedimentos para salvar a vida da criança foram realizados com sucesso. Quando o Samu chegou o bebê já avia desengasgado.

No ano passado, essa mesma equipe também atendeu uma ocorrência onde uma criança engasgada com um anel. O processo de salvamento também obteve êxito.

