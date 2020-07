Polícia acredita que menino filmado pedindo comida em restaurante é o mesmo que sumiu ao ir à casa da avó

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), imagens de câmeras de segurança de um restaurante de Goiânia, que mostram um menino, aparentemente sozinho, pedindo comida (veja vídeo acima). A polícia acredita se tratar de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que está desaparecido há seis dias após sair para ir à casa da avó. No entanto, parentes da criança disseram à delegada que não conseguem confirmar que o menino das imagens seja mesmo Danilo.

“Eles não estão seguros em dizer que se trata realmente de Danilo. A mãe disse que Danilo usava uma bermuda daquele jeito que o menino está vestindo nas imagens, mas ela não reconhece a camiseta nem o chinelinho que aquele menino usa. Nós trabalhamos com a hipótese de que realmente se trate do Danilo, mas pode ser que não seja a criança”, relatou a delegada Ana Elisa Gomes.

A polícia teve acesso ao vídeo no sábado (25). Na gravação, é possível ver quando uma criança entra sozinha em um restaurante segurando uma vasilha vermelha e conversa com uma funcionária. De acordo com a corporação, uma funcionária relatou que o menino pediu comida, se identificou como Danilo e disse ter 6 anos.

“Os funcionários foram bem categóricos em confirmar que ele estava sujinho, aparentemente sozinho. Até nas imagens a gente consegue ter um alcance um pouco amplo e a gente percebe que ele entra sozinho no restaurante, sai sozinho e, até a esquina, ele não teve contato com ninguém, nenhum outro adulto”, explica a delegada.

A mãe do menino, Gracilene Silva, disse à polícia que Danilo não tinha costume de sair de perto da casa onde moram, no Parque Santa Rita, mas que ele não tinha vergonha em pedir doações, assim como a criança que aparece no vídeo pedindo comida. Mesmo assim, a mãe não se sentiu segura em afirmar que seria Danilo por não reconhecer a forma como o menino caminha.

“A mãe disse que ele não tinha timidez, não era acanhado em pedir doações. Por essa razão ela acredita que exista a possibilidade de aquele comportamento ser do filho. Mas, ela disse que é bem visível a forma daquela criança caminhar no vídeo. Ela não reconhece aquele caminhar como sendo o do Danilo”, explica a delegada.

Polícia acredita que menino filmado pedindo dinheiro em restaurante é o mesmo que sumiu ao ir para a casa da avó, em Goiânia — Foto: Divulgação Polícia Civil

‘Grande mistério’

A Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) fez buscas por Danilo durante todo o fim de semana, inclusive em uma cisterna desativada que fica na casa da família, após depoimentos de pessoas próximas indicarem suspeitas de um parente ter envolvimento no desaparecimento da criança.

“Por isso é tão importante que a gente tenha atenção com todas as possibilidades. As pessoas da região ali acreditam que um familiar do Danilo tenha algum envolvimento no suposto desaparecimento”, relata Ana Elisa.

A delegada Ana Elisa Gomes afirmou que não descarta nenhuma possibilidade e que as equipes continuam fazendo buscas tanto no Parque Santa Rita, onde a criança desapareceu, quanto na região do Terminal do Dergo, na tentativa de encontrar a criança que aparece no vídeo e, assim, afirmar ou descartar a hipótese de ser Danilo de Sousa Silva.

“Nós já fizemos algumas diligências e perícias. Fizemos buscas na casa do Danilo, na cisterna da casa, nos objetos que estão guardados na casa. O Corpo de Bombeiros também rastreou toda a mata nas imediações da casa. Realmente, o desaparecimento do Danilo é um grande mistério”, afirma.

Danilo Sousa Silva, de 7 anos, desaparecido em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Desaparecimento

Danilo desapareceu no último dia 21, no Parque Santa Rita, em Goiânia. A mãe, Gracilene Silva disse que ele estava brincando na porta de casa quando, por volta das 17h, entrou correndo e disse que iria para a casa da avó. Desde então, não foi mais visto.

“Ele tinha costume de ir para a avó dele porque é perto, é na rua de trás. As primas dele moram aqui perto também, os parentes moram todos aqui perto, então ele tinha o costume de ficar andando, mas só aqui, mais longe ele não ia”, disse a mãe.

A avó Maria das Garças Silva já prestou depoimento na delegacia e afirmou que o neto nunca chegou a aparecer em sua casa no dia do desaparecimento. À TV Anhanguera, ela relatou o desespero por não encontrar Danilo.

“Ele falou para mãe dele que ia lá para casa e não foi. Meu coração está aos pedaços. Não durmo à noite direito”, dissee.

Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, está desaparecido em Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera