Polícia alemã tenta capturar “Rambo da Floresta Negra”

As autoridades de segurança do estado alemão de Baden-Württemberg estão conduzindo nesta segunda-feira (13) uma megaoperação para capturar um fugitivo armado com pistolas e um arco e flecha que se esconde na Floresta Negra, no sudoeste do país.

Segundo as autoridades locais, no domingo o homem de 31 anos, trajando roupas de camuflagem, chegou a render um grupo de policiais e tomar suas armas.

A caçada transcorre na região de Oppenau, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com França. Helicópteros, cachorros e cerca de 100 policiais foram descolocados para a área. As autoridades pedem que o público evite se deslocar para a região, normalmente repleta de turistas no verão. Bloqueios foram instalados em estradas em volta de Oppenau.

Uma foto do suspeito foi divulgada, mas as autoridades evitaram revelar seu nome. Segundo o tabloide Bild, o fugitivo se chama Yves. R. e tem um histórico de detenções por posse ilegal de armas e por ferir a namorada com uma flechada.

O jornal também divulgou uma fotografia do suspeito vestindo o que parece um uniforme completo de combate. Segundo um porta-voz da polícia, ele se encontra em situação de “emergência psiquiátrica”, e o público deve evitar se aproximar dele.Segundo o jornal, ele vive de bicos na região e foi despejado do apartamento há um ano por falta de pagamento do aluguel. Após passar meses vivendo em seu carro, ele se instalou numa velha cabana na floresta.

De acordo, com a Polícia de Baden-Württemberg, o caso começou após as autoridades serem notificadas no sábado de que havia um homem em atitude suspeita, armado de arco e flecha, andando na floresta.

Quatro policiais foram deslocados para interpelá-lo. Segundo as autoridades, o suspeito chegou a cooperar inicialmente, mas “em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas”, conseguiu render os policiais. De acordo com a imprensa da região, ele sacou uma arma de fogo que trazia oculta e ameaçou os policiais.

Segundo a polícia, ele “não deixou espaço para que os agentes reagissem a essa situação perigosa”. Estes acabaram entregando suas armas, e nenhum ficou ferido. Em seguida, o homem voltou para a mata. De acordo a imprensa alemã, as pistolas da polícia que presumivelmente está carregando têm capacidade de 16 balas cada.

Ele foi apelidado de “Rambo da Floresta Negra” pela imprensa alemã, por causa das semelhanças do episódio com elementos dos dois primeiros filmes da série estrelada por Sylvester Stallone nos anos 1980.

No primeiro filme, Rambo – Programado para matar, o personagem, um veterano amargurado da Guerra do Vietnam, era caçado por policiais numa floresta do oeste dos Estados Unidos. No segundo, Rambo – A missão, ele passa a usar aquela que seria a arma mais identificada com o personagem: o arco e flecha.

