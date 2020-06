Polícia Ambiental apreende 27 galos usados em rinha em Catanduva

Policiais do 4º Batalhão Ambiental apreenderam 27 aves usadas em rinha de galo, além de diversos petrechos para a prática, em um terreno no bairro Glória Seis, em Catanduva. O flagrante foi na última sexta-feira (26), durante Operação Rodovia Mais Segura.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia anônima de que havia brigas de bairro naquele bairro. Durante um patrulhamento no local, os policiais surpreenderam dois homens no fundo do terreno, serrando os esporões de dois galos. Ao ver a equipe, um deles fugiu. Os animais estavam todos machucados.

Diversos petrechos para a prática de rinha foram encontrados durante uma vistoria. Um auto de infração ambiental por mutilar animais domésticos foi elaborado e o infrator responderá pelo crime em liberdade.

DLNEWS