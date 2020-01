Polícia Ambiental pega 3 ‘passando tarrafa’ na Represa da SAEV em Votuporanga

Três homens que praticavam pesca predatória ‘passando tarrafa’ na Represa Municipal da SAEV foram flagrados pela Polícia Ambiental de Votuporanga na noite de ontem (3).

Eles faziam o chamado ‘arrastão’ na represa localizada no Córrego Marinheirinho, perto do Horto Florestal. Com eles foram apreendidos seis quilos que peixes de diversas espécies, tais como traíra, cascudo, lambari, porquinho e zoiudo.

O trio foi levado ao Plantão Policial, onde houve o registro do crime ambiental. Além de responderem a processo, cada um foi multado pelos policiais ambientais em R$1.640,00. Os materiais foram apreendidos. A ação criminosa dos homens foi monitorada e combatida pelo 4ª Batalhão da 2ª Cia da Polícia Ambiental durante a Operação Rodovias Mais Seguras – programa de combate à criminalidade do Estado de São Paulo.

