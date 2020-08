Polícia Ambiental pega homens matando peixes com arpão

Três pescadores foram detidos durante a noite (24) pela equipe da Polícia Ambiental de Votuporanga por pesca predatória no represamento Água Vermelha, perto do Porto Militão, em Cardoso.

Eles foram flagrados após a captura com um tipo de arpão de dois peixes piracus, sendo um de 96 quilos e o outro de 88 quilos.

Os policiais tinham informação do crime ambiental e ficaram de olho no local e encontraram um acampamento utilizado pelos predadores da natureza. Durante o policiamento no local, os policiais avistaram os fachos de iluminação da caçada subaquática.

Ao retornarem de barco para à margem os homens foram abordados. Além da prova da pesca predatória – os peixes- os homens estavam com faróis potentes conectados a baterias automotivas, além dos arpões e flechas utilizados na captura. O barco e o motor também foram apreendidos.

Os 184 quilos do pescado foram doados a entidade filantrópica de Votuporanga. Os homens foram multados em R$4,3 mil cada e vão responder criminalmente.

