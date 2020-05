Polícia Ambiental recupera moto furtada em Votuporanga

Uma moto Honda Bros furtada no bairro São Cosme, em Votuporanga, anteontem, foi recuperada pela Polícia Ambiental ontem (19).



A ação contou com apoio da equipe ROCAM (motos) da Polícia Militar.

A moto estava escondida no meio do mato, em uma área próxima do Horto Florestal de Votuporanga. Ela foi apreendida para ser devolvida ao legítimo proprietário.



O ladrão não foi identificado e continua sendo procurado. Quem tiver alguma informação do caso pode passar via 190 ou 197 (não há necessidade de se identificar).

rn