Polícia apreende quase 7 toneladas de maconha na Assis Chateaubriand

Três armas foram apreendidas durante a operação e um homem fugiu

Policiais fizeram uma grande apreensão de maconha na noite desta sexta-feira (12) na rodovia Assis Chateaubriand, em Guapiaçu. Em um caminhão-tanque, policiais encontraram 6,8 toneladas da droga e armas.

De acordo com boletim de ocorrência, um motorista foi parado após a polícia suspeitar que ele desempenhava a função de “batedor”, espécie de criminoso que monitora se há, por exemplo, policiais nas rodovias que possam prejudicar o transporte de drogas. A placa do veículo era de Nioaque (MS).

Posteriormente, um carro com placas de Betim (MG) estava à frente de um caminhão-tanque com placas de Orleans (SC). Ao solicitar que o motorista do carro com placas de Minas Gerais parasse, o homem desceu do veículo e conseguiu fugir.

O motorista do caminhão foi abordado. Durante vistoria, os policiais encontraram as 6,8 toneladas de maconha e três armas (2 de calibre 9 milímetros e 1 de calibre 380).

dlnews