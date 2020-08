Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes e roubar dados de correntistas na região

Policiais civis cumpriram dois mandados de prisão e dois mandados de busca na zona norte de SP, onde os alvos foram membros de uma associação criminosa que agia em vários estados brasileiros, aplicando golpes contra correntistas.

A operação, batizada de ‘Callidus’ começou após um golpe de estelionato aplicado em Regente Feijó, na região de Prudente.

Outros casos com o mesmo modo de operação também começou a ser denunciado na polícia regional, o que provocou a investigação e a identificação dos suspeitos.

COMO FUNCIONAVA

Segundo informações da polícia, os alvos se passavam por funcionários de bancos, interagiam com as vítimas por telefone informando sobre compras realizadas pela internet e pediam a confirmação das transações. ​Diante da negativa da vítima a respeito da compra, direcionaram para ligação de um 0800 para a tentativa de bloqueio do cartão.

​A pessoa que fazia o atendimento além de não bloquear o cartão, ainda tirava mais informações a respeito dos costumes de uso do cartão utilizados pela vítima, obtendo assim senhas e dados pessoais.

Na sequência, um outro golpista ia até a casa das vítimas para recolher o cartão, dizendo ser funcionário do banco. Depois, eles faziam compras em sites eletrônicos.

Foram identificadas vítimas em Mirante do Paranapanema, Santo Anastácio, Emilianópolis, Álvares Machado e Regente Feijó. Uma delas teve prejuízo de R$ 9 mil.

A polícia apreendeu máquinas de cartão, dinheiro, notebooks e um vasto material usado para aplicar os golpes. Um dos alvos foi preso e o outro não foi localizado, porém, na casa dele a polícia também apreendeu vários equipamentos relacionados ao crime.

O homem preso será levado para a Delegacia de Presidente Prudente e interrogado.