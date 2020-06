Polícia encontra cartaz do AI-5 e boneco de Scarface onde Queiroz foi preso

Na casa onde Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi preso, foram encontrados um cartaz do AI-5 e diversos bonecos de Tony Montana, personagem mafioso e traficante do filme Scarface. As informações são do G1.

O cartaz do ato institucional mais rigoroso da ditadura foi encontrado em cima da lareira da casa em Atibaia. O imóvel pertence a um advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef.

Além do cartaz e dos bonecos referentes ao filme de 1983 dirigido por Brian De Palma, a polícia também achou um computador. O aparelho foi usado por Queiroz para fazer a Declaração do Imposto de Renda. Ainda, foram encontrados documentos e remédios utilizados pelo ex-assessor para o tratamento do câncer.