Polícia intercepta caminhão e apreende 518 tijolos de maconha

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) interceptaram um carregamento de maconha nesta sexta-feira (3) e apreenderam 518 tijolos de maconha em Parapuã, na região de Presidente Prudente (SP).

A ação foi realizada pela 6ª Delegacia Patrimônio, de investigações sobre facções criminosas.

A equipe conseguiu informações sobre a carga da droga, que estava sendo transportada em um caminhão.

Com as informações, o veículo foi monitorado e interceptado no quilômetro 397 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

A droga estava escondida entre a carroceria e o chassis do veículo.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga seria periciada.