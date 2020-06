Policia Militar de Fernandopolis prende família toda por tráfico

Policiais Militares de Fernandópolis durante patrulhamento pela cidade avistaram um veiculo com dois ocupantes em atitude suspeita, desconfiados, os policiais abordaram o veículo, os ocupantes eram um casal, o jovem que estava envolvido no roubo e morte do dono de uma padaria ocorrido anos atrás, em revista pessoal foi encontrado porções de maconhas escondidas nas partes íntimas da mulher.

Em diligências na casa da mãe do jovem, foram encontradas mais drogas escondidas dentro da bolsa da mãe dele que estava dentro de um guarda roupa, juntamente com uma balança de precisão, e na casa dele também foram encontradas mais porções de drogas.

Junto com o trio, os policiais apreenderam quase meio tijolo de maconha, uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão além de celulares.

Lembrando que já é a segunda vez que o jovem é preso por tráfico de drogas além do envolvimento com a morte do dono da Padaria.

Diante dos fatos os policiais levaram os suspeitos para o Plantão Policial onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e colocou o trio de traficante a disposição da justiça.