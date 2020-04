Polícia Militar de Fernandópolis prende ladrão de padaria

Um ladrão de 17 anos de idade foi ‘preso’ durante a noite (28) após o assalto a uma padaria em Fernandópolis. Outros dois suspeitos foram ouvidos na delegacia e liberados.

Segundo a ocorrência, o ladrão rendeu as vítimas com uma faca, levando dinheiro e celular. Após o acionamento da Polícia Militar pelo 190, as esquipes “A” Força Comando e Força Tática com apoio das equipes de todas as viaturas em serviço, localizou alguns objetos do roubo e, com ajuda de imagens de câmeras de segurança, localizaram e identificaram o adolescente.

O infrator admitiu o roubo e indicou aos policiais o local onde estavam os demais objetos e roupas que utilizou no crime. As vítimas reconheceram o garotão que já tem outras passagens policiais.

