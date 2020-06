Polícia Militar de Jales prende homem com drogas e apreende BMW X1

PM Jales – Na manhã do dia 26 de junho (sexta-feira), por volta das 09h00, policiais militares de Jales faziam o patrulhamento ostensivo e preventivo na Av. Maestro Erlon Chaves, quando avistaram um veículo BMW X1 ocupado por dois indivíduos, sendo o condutor (M.R.S.) alvo de denúncias da prática de tráfico de drogas.

Ao iniciarem a abordagem os militares notaram que M.R.S. pediu ao passageiro que jogasse algo para fora do carro. Nada de ilícito foi encontrado com os dois ocupantes, mas, ao verificar o que havia sido jogado, os policiais constataram tratar-se de quatro cigarros de maconha. No carro havia R$ 605,00 em dinheiro.

De pronto M.R.S. assumiu a propriedade da droga alegando ser usuário de drogas. Indagado, confessou que em sua casa havia algumas porções de skank e haxixe, indicando o local onde estavam guardadas.Em seu quarto foi encontrado um pote contendo skank, haxixe e sementes de maconha.

O veículo BMW X1 foi apreendido. M.R.S. foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.

foconews