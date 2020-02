Polícia Militar de Jales prende traficante na periferia

Na manhã de quarta-feira, por volta das 08:30h, policiais militares de Jales realizavam o patrulhamento na rua Guido Parminonde, local onde há uma residência alvo de várias denúncias de tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo saindo do imóvel e entrando um veículo GM/Astra.

De pronto abordaram o carro e o condutor J.C.A.C. e com ele encontraram R$340,00.

Ele disse ter tido relações sexuais com uma mulher, moradora da casa de onde havia saído, em troca de crack.

Na residência os militares abordaram a usuária e com ela encontraram a porção da droga.

O homem confessou ter mais droga em sua casa e levou os policiais, indicando o local.

Foram encontradas mais duas porções grandes de crack e R$498,00.

J.C.A.C. foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Publica de Santa Fé do Sul.

