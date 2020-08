POLÍCIA MILITAR DE VOTUPORANGA PRENDE RAPAZ POR TRÁFICO DE DROGAS NO JARDIM DAS PALMEIRAS

A Equipe Delta da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um rapaz por tráfico de drogas no bairro Jardim das Palmeiras I.

Durante patrulhamento pelo bairro Palmeiras, a equipe Delta com vistas a combater a criminalidade, o tráfico de drogas, roubos e furtos, recebeu informação de que havia um indivíduo moreno de estatura baixa trajando bermuda e camiseta e que o mesmo se encontrava traficando drogas no cruzamento da Rua Doutor Joaquim Franco Garcia, com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, sendo que por duas vezes o indivíduo ao perceber a aproximação da viatura saiu correndo adentrando o interior da favela.

Ao tentar fugir novamente, foi abordado pelos policiais, ao ser submetido a busca pessoal, foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 240,00 em notas diversas. Indagado, o indivíduo não soube dizer o valor exato, sendo encontrado no outro bolso duas porções de substância idênticas a cocaína envolta em plástico transparente pronta para revenda e mais três porções pequenas de crack.

Em seguida, ao realizar varredura pelo local foi encontrado nos blocos do muro outras porções de substância idênticas a cocaína e outras idênticas a crack, totalizando 28 gramas de cocaína e 8 gramas de crack.

Diante às evidências, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo identificado como sendo J., de 19 anos de idade, já conhecido dos meios policiais pela prática do mesmo crime, sendo conduzido a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, ficando recolhido na Cadeia Pública à disposição da Justiça.

