Polícia Militar Faz Apreensão de Mais De 220 Pedras De Crack Com Dupla Em Araçatuba

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens com 222 porções de crack e 16 porções de maconha, todas prontas para a venda no varejo, além de R$ 1,7 mil em dinheiro, na noite desta quarta-feira (5), no bairro Águas Claras, em Araçatuba (SP).

Durante patrulhamento pela Rua Angelo Rudello, os policiais militares, cabo Roque e soldado Barcelo, desconfiaram dos dois homens que estavam na frente de um local conhecido como ponto de venda de drogas.

Sem dar tempo para qualquer reação, os PMs abordaram a dupla. Com um rapaz de 19 anos, identificado pelas iniciais M.M.S.S., os policiais acharam 11 porções de maconha, além de R$ 150.

Com o parceiro dele, L.P.S.S., 30 anos, nada foi encontrado. No entanto, ambos admitiram a venda de drogas no bairro e confessaram que havia mais dinheiro e porções de entorpecentes no quintal da casa e na casa.

Outras equipes da PM foram acionadas para revistar o local, onde estavam escondidas mais porções de crack, maconha e R$ 1,6 mil dinheiro. A dupla foi apresentada e autuada em flagrante no plantão policial de Araçatuba.

A ação contou com o apoio do tenente PM Beneti, sargento Gomes, cabos Moisés, Pereira, Alves e Marcos Roberto e soldado feminina Bruna. (RP10)