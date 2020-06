Polícia Militar pega garotão traficando drogas

Um traficante de 17 anos de idade foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga ontem (29) no bairro Matarazzo. Policiais da equipe Delta 16304 faziam patrulhamento pelo bairro e avistaram dois suspeitos.

Um deles conseguiu fugir de motoneta e o outro jogou algo no solo e correu, mas foi abordado. Ele estava com duas porções de cocaína e dinheiro da venda do entorpecente.



Durante as buscas os policiais tiveram apoio do GCP3 e VTR 1632 e localizaram vários tubinhos plásticos contendo cocaína.

O adolescente infrator admitiu a prática do tráfico, por isso foi levado até a Central de Flagrantes e ficou APREENDIDO para ser encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

