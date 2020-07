Polícia Militar prende 86 na região em junho

A atuação da Polícia Militar em 49 cidades das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Cardoso, resultou no registro de mais de 3,7 mil ocorrências no mês passado.

Do total, 48 registros são de tráfico, com um saldo de mais de meia tonelada de drogas apreendidas pela PM.

No mês foram presas 86 pessoas em flagrante, além de 157 veículos apreendidos e oito recuperados.

De acordo com o coronel Valdeci Silva Júnior, os números demonstram o comprometimento do efetivo da PM com a segurança pública, pois mesmo com a pandemia e isolamento social cumprir com o dever de proteger a sociedade.

votuporanga tudo