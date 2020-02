POLÍCIA MILITAR PRENDE EM FLAGRANTE 3 INDIVÍDUOS POR ROUBO EM FERNANDÓPOLIS.

Na madrugada de hoje, (22) policiais militares da 1ª Companhia da cidade de Fernandópolis, depois de noticiado via atendimento 190 da Polícia Militar (COPOM), que três indivíduos utilizando-se de arma branca, praticaram Roubo com emprego de violência a um mototaxista (32) na noite anterior (21). Todas as equipes de serviço passaram a patrulhar com vistas a esses infratores que poderiam ainda estar nas proximidades do local ocorrido, haja vista, fazer pouco tempo da prática do fato.

As equipes policiais lograram êxito em abordar três indivíduos com as características dos autores do delito anteriormente exposto. Na busca pessoal foram localizados os bens produto do roubo, bem como, as armas brancas que utilizaram para praticar o delito, sendo que as vestes que eles estavam combinavam perfeitamente com as passada pela vítima. Foram apresentados na Delegacia de Plantão da Cidade de Fernandópolis e permanecendo os três indivíduos presos pela prática do crime de Roubo.