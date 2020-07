Polícia Militar prende traficante ‘pelo cheiro’ da maconha

Um traficante de 32 anos foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga com quase 20 kg de maconha. A droga foi apreendida na casa dele, no bairro Belo Horizonte (Pacaembu).

A equipe de Comando de Policiamento patrulhava o bairro, quando policiais avistaram um ‘grupinho’ de rapazes conversando na calçada.

Com a aproximação da viatura, um dos homens apresentou nervosismo, despertando a atenção dos policiais. Ele foi abordado e durante a fiscalização externa os PMs sentiram o forte odor de maconha proveniente da casa.

O morador admitiu que tinha entorpecente e no interior do imóvel foram apreendidos 28 ‘tijolos’ da erva prensada.A droga estava em uma caixa plástica e outros 3 compartimentos desses foram apreendidos vazios.

“Essas caixas vazias indicam que havia mais droga na casa e foi vendida antes da nossa chegada”, disse o tenente Machado, que comandou a ação.

votuporangatudo