POLÍCIA MILITAR RECUPERA BATERIAS FURTADAS E PRENDE TRIO EM FERNANDÓPOLIS

CRIME OCORREU NA TARDE DE ONTEM, NO BAIRRO VILA REGINA; DROGAS E RÉPLICAS DE ARMA DE FOGO TAMBÉM FORAM APREENDIDAS.

Na madrugada desta quinta-feira (19), policiais militares de Fernandópolis/SP, cientes de um furto de baterias veiculares, ocorrido horas antes pelo município; a Equipe B conseguiu identificar três suspeitos que foram surpreendidos e com eles, recuperados os objetos subtraídos, sendo quatro baterias de caminhão (avaliadas em cerca de R$ 4 mil).

Ainda segundo informações, em buscas pela casa de um dos indivíduos foram localizadas as vestimentas utilizadas no crime, porções de maconha e cocaína, além de uma réplica de arma de fogo.

Já pela residência de outro suspeito, os militares encontraram as roupas que ele vestia no momento do furto e outra replica de arma de fogo. Contudo, os objetos estavam na casa do terceiro indivíduo, sendo apreendido e posteriormente devolvido ao proprietário.

Diante do exposto, os ladrões foram apresentados na Delegacia de Polícia, ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.

A operação contou com apoio de policiais de Força Tática, além das equipes I-16102 – CGP I-16117 e I-16115.