Polícia Militar recupera Biz e apreende ladrões em Fernandópolis

A Polícia Militar de Fernandópolis recuperou ontem (24) uma Honda/Biz furtada e deve um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 16, ambos com vários antecedentes, inclusive já foram apreendidos na Fundação Casa recentemente.

De acordo com o apurado, os ladrões estariam dando um “pião”, quando caíram com o moto, no bairro Vila Veneto, e fugiram sentido Jardim Planalto.

A PM foi chamada e localizou os autores na praça do Jardim São Bernardo. O menor também portava porções de maconha.

Eles foram levados ao Plantão Policial. A dupla criminosa foi liberada após registro da ocorrência e a motoneta, furtada dia 22/02 foi devolvida ao proprietário. Os autores serão avaliados pela justiça.

RN