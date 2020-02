Polícia prende 333 pessoas no sábado de carnaval no Estado

A Operação Carnaval Mais Seguro levou às ruas mais de 23 mil policiais em todo o Estado para garantir a segurança da população no segundo dia de carnaval. De meia-noite deste sábado (22) até meia-noite deste domingo (23), 36.711 pessoas foram abordadas. Deste total, 333 pessoas foram detidas.

O trabalho das forças de segurança do Estado permitiu, por exemplo, a prisão de um homem que atacou um motorista com uma faca na região da República. O agressor foi detido por policiais militares e encaminhado ao 2ª DP. A vítima foi socorrida à Santa Casa de Misericórdia.

Ainda na capital, policiais civis prenderam duas venezuelanas na região do Ibirapuera. As criminosas foram flagradas por policiais civis com mais de 30 telefones celulares produtos de roubo ou furto. O caso foi registrado no 78º DP.

Além dessas ocorrências, a PM Rodoviária deteve duas pessoas que transportavam armas e munições em uma rodovia no interior do Estado. Os detidos estavam em dois veículos que foram abordados por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na cidade de Taquarivaí. Dentro de um dos automóveis, foram localizados um fuzil, três submetralhadoras, quatro pistolas, cinco carabinas, 200 munições e 38 carregadores.

Abordagens

Ao longo do sábado de carnaval, 39 aparelhos celulares foram apreendidos, sendo quatro recuperados, produtos de roubos e/ou furtos, e 35 sem origem comprovada para averiguação. No período, também foram recuperados 74 veículos, 16 quilos de entorpecentes apreendidos e 18 armas retiradas das ruas.

Para garantir a segurança no trânsito, os agentes também realizaram fiscalizações de 24.531 veículos. Condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Ao todo, 226 foram autuados por dirigir sob influência álcool ou substâncias psicoativas (o Art. 165 do CTB), 441 por se recusarem a realizar o teste (Art. 165A do CTB) e 10 flagrantes pelo artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

Operação

Com uma expectativa de público 25% maior do que a registrada no ano passado, as forças de segurança do Estado reforçaram o policiamento. Neste ano, a Operação Carnaval Mais Seguro conta um esquema especial com uma média de 15 mil policiais civis e militares atuando diariamente em todo o Estado de São Paulo.

Também há reforço no número de viaturas e de aeronaves. São 12 helicópteros Águia do Comando de Aviação da PM (CavPM) para o patrulhamento diário, monitoramento em tempo real em locais de eventos por meio do Dronepol – em média, 50 drones por dia.

O Sistema Olho de Águia é utilizado no equipamento e nas aeronaves, transmitindo imagens ao Centro de Operações da PM (Copom) para que atitudes suspeitas sejam rapidamente identificadas.

Participam ainda da operação policiais militares do Choque, dos Policiamentos Rodoviário, Ambiental e de Trânsito e do Corpo de Bombeiros. O Canil da PM será utilizado para a detecção de drogas, por meio de cães farejadores.

Plantões

Os plantões nas unidades policiais foram reforçados para garantir agilidade no atendimento ao público. Além disso, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) apoiará os trabalhos com a utilização do novo Sistema de Reconhecimento Facial.

A ferramenta, inaugurada em janeiro, receberá imagens das câmeras e do sistema móvel da prefeitura da Capital e, por meio de seu banco de dados com mais de 40 mil registros de pessoas, identificará possíveis desaparecido ou procurados pela Justiça.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), por sua vez, trabalhará com uma média de 160 profissionais e manterá força tarefa, sobretudo, no litoral paulista, dando continuidade à Operação Verão.

Durante todo o período, o Centro Estadual de Gerenciamento do Carnaval Mais Seguro 2020, instalado no Centro de Operações Integradas (COI) da capital, monitora as atividades. A Força-Tarefa será composta por todas as secretarias e órgãos públicos estaduais e da União.

Rn