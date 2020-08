Polícia prende jovem com espingarda, munições e cocaína

SBT Interior

Policiais militares apreenderam, nesta quinta-feira (27) à noite, uma espingarda calibre 12 e várias munições após uma denúncia anônima ​feita em Ilha Solteira, na região de Andradina (SP). Um técnico agrícola de 21 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, eles receberam a informação de que haveria uma entrega de drogas próximo a um bar.

No local, eles viram um suspeito, que dispensou uma porção de cocaína ao avistar a viatura. Dentro do carro do suspeito, havia uma mulher com R$ 130,00 em dinheiro.

Na casa do suspeito, eles encontraram espingarda calibre 12 sem numeração, 16 munições da arma, um cartucho de revólver calibre 38 e quatro porções de cocaína.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a Cadeia Pública de Pereira Barreto.

Os objetos foram levados para a delegacia e seriam periciados.