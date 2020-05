Polícia prende suspeito de matar esposa a pauladas

A polícia prendeu, na noite desta segunda-feira (18), o homem de 34 anos, suspeito de matar a esposa, de 32, a pauladas no domingo (17). O crime aconteceu em Panorama, na Nova Alta Paulista.



Segundo informações da polícia, Franciele Martins Domingues da Conceição, de 32 anos, foi assassinada a pauladas pelo autor. Ele teria usado um cabo de um machado, que foi apreendido.



A vítima era mãe de cinco filhos, sendo um deles do suspeito.



A mulher já havia procurado a polícia e registrado uma agressão contra o suspeito, além de ter conseguido uma medida protetiva contra ele.



O homem estava preso, mas saiu da cadeia em março e voltou a morar com a vítima.​ Eles se entenderam e ela chegou a revogar a medida protetiva, mas foi agredida novamente no Dia das Mães. Neste fim de semana, ela foi assassinada.​



​O corpo dela foi localizado em um terreno do bairro Marrecas​. Ela chegou a receber os primeiros socorros após ser encontrada, mas não resistiu aos ferimentos.



​O suspeito estava escondido na casa da mãe dele e foi levado para a Cadeia de Presidente Venceslau, onde vai cumprir prisão temporária de 30 dias. O caso segue sendo investigado.

