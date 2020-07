Policiais de Jales recuperam carro roubado em Fernandópolis

Jornal de Jales

Na madrugada da última quarta-feira, dia 8, a Polícia Militar de Jales foi acionada para verificar uma denúncia de que indivíduos suspeitos estariam no interior de um veículo GM/Monza na Rua do Estado.

Os policiais chegaram no local relatado e abordaram duas pessoas que estavam dentro do carro, sendo um homem e um adolescente. Após a pesquisa da placa do veículo, os PMs apuraram que o Monza tinha registro de furto em Fernandópolis no dia anterior (07).

Com o maior, de iniciais I.L.S.G., foi encontrado um cigarro de maconha. Recentemente, no mês de junho, esse mesmo indivíduo foi abordado junto com outros colegas trafegando com outro veículo furtado em Jales.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência de receptação e porte de drogas, os dois foram ouvidos na delegacia e liberados logo na sequência.