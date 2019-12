Policiais Militares prendem homem por furto e recupera objetos em Fernandopolis

Os Policiais Militares de Fernandopolis foram acionado via copom que um indivíduo

de camiseta preta e bermuda caminhava pela rua Rio grande do Sul sentido centro com uma tv enrolado num lençol e um ventilador nas mãos, as viaturas iniciaram o patrulhamento lograram êxito em abordar pela Av expedicionários e identificado como sendo G. L. V. C. com passagens por roubo furto e tráfico questiondo sobre os aparelhos declarou ser dono da tv e possuía nota dos aparelhos foi perguntado por várias vezes onde veio a confessar que havia furtado de uma residência próxima a escola Saturnino e estaria levando para sua residência no bairro santo Antônio conduzido ao plantão policial permanecendo preso

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...