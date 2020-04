Policial é agredido e populares se armam com facões contra PM

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM foi informada sobre o furto de um veículo Kadett e, por conta da aglomeração de pessoas, foi acionado reforço. Durante a abordagem, o suspeito atingiu um policial com um soco no rosto, sendo necessário uso de força para contê-lo.

Populares que estava no local se armaram com pedaço de pau e facão para agredir a equipe policial. A PM teve de usar força moderada para conter os populares. Em busca no veículo do autor, um Uno, foi localizada uma bolsa feminina, uma maleta com produtos Avon, alguns prontuários médicos e R$ 104.

A vítima foi localizada e informou que o Kadett dela havia sido furtado em frente à casa do irmão e que os pertences mencionados estavam no veículo. Em seguida, a polícia foi informada que um Kadett havia se chocado com o portão de uma casa, acreditando se tratar do veículo da vítima.

No local, foi confirmado que se tratava do carro furtado e, segundo a moradora da casa, ela ouviu um barulho e, quando saiu para ver, o veículo já estava abandonado. Ela teve a grade e o hidrômetro danificados com a batida.

Com o suspeito também foi encontrada uma chave mixa. Ele foi preso, ouvido e permanece à disposição da Justiça.

