Urgente: Portão cai em cima de homem que é socorrido em estado grave no Parque Industrial I em Jales

Socorristas do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Equipe do Corpo de Bombeiros de Jales se mobilizaram no atendimento de uma ocorrência no final da tarde desta terça-feira, 25 de agosto.

Segundo as informações obtidas e apuradas pelo FocoNews, por volta das 17h10, na Avenida Industrial, no Parque Industrial I, um homem de 77 anos foi buscar o seu veículo que estava em uma oficina e ao abrir o portão o mesmo caiu sobre o idoso. Ele perdeu muito sangue e devido a gravidade dos ferimentos precisou ser socorrido com urgência e encaminhado para a Santa Casa de Jales. O portão atingiu o homem e também o veículo.

FocoNews