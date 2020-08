Poupatempo de Fernandópolis fará mutirão para emissão de RG

rn

O Poupatempo realizará, pela terceira vez, um mutirão do RG para atender às solicitações de Carteiras de Identidade. Dessa vez, as vagas serão distribuídas entre os postos da Região Metropolitana de São Paulo, em Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Osasco, Taboão da Serra, Diadema e Santo André, além dos municípios do Interior Paulista, como Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto.

A iniciativa tem atraído cidadãos que precisam solicitar o documento com urgência e, na próxima segunda e terça-feira (31 de agosto e 1º de setembro), a expectativa é que mais de 2800 pessoas sejam atendidas. Até agora, 7,4 mil pessoas já foram beneficiadas com a ação.

O atendimento nas unidades acontecerá mediante agendamento prévio, que estará disponível a partir deste sábado (29) através do portal (www.poupatempo.sp.gov.br).

Os novos agendamentos para as atividades presenciais nesses postos serão abertos na terça-feira (1). A prioridade é oferecer aos cidadãos os serviços que exijam coleta biométrica e a ida ao posto, como a expedição de RG e a primeira emissão da carteira nacional de habilitação.

Para evitar aglomerações, os demais serviços continuam mantidos de forma remota, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem mais de 80 opções online com qualidade, segurança e comodidade.

No caso do RG, para ser atendido, basta comparecer à unidade selecionada no dia e horário agendados portando a Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação oficial com foto. Caso não possa comparecer, o responsável deve assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Reabertura gradual dos postos

A partir de quarta-feira (2), 35 postos do Poupatempo já terão retomado o atendimento para serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, mediante agendamento de data e horário, pelo portal ou no app.

A reabertura gradual das unidades em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Os primeiros oito postos do programa a retomarem as atividades presenciais foram Sé e Itaquera (Capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (Interior). Na última quarta-feira (26), outras 12 unidades reabriram: Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a reabertura, neste momento, acontece com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade e prioriza os atendimentos que não podem ser realizados de forma digital.

Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, estão sendo tomadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários. O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.

Serviço:

Mutirão para emissão de RG: postos Poupatempo Barretos, Caieiras, Carapicuíba, Catanduva, Cotia, Diadema, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Osasco, Presidente Prudente, Rio Claro, Santo André, São José do Rio Preto e Taboão da Serra.

Agendamentos: a partir deste sábado (29), através do www.poupatempo.sp.gov.br.

Datas: 31 de agosto e 1º de setembro (segunda e terça-feira).

Poupatempo Barretos: Via Conselheiro Antonio Prado, 1400 – Pedro Cavalini – Barretos -SP (do lado do North Shopping Barretos paralela à Avenida Professor Roberto Frade Monte).

Poupatempo Caieiras: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 – Centro – Caieiras -SP (De frente ao Pronto Socorro CSA esquina com a Rua Aziz Fackri).

Poupatempo Carapicuíba: Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 -Parque Ecológico -Carapicuíba -SP (ao lado do Tenda Atacadista próximo da Avenida Brasil).

Poupatempo Catanduva: Avenida Comendador Antonio Stocco, 537 -Parque Joaquim Lopes -Catanduva -SP (em frente ao supermercado Wallmart e ao Hospital São Domingos Saúde).

Poupatempo Cotia: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 -Vila Monte Serrat -Cotia -SP (ao lado do Supermercado Pedroso esquina com a Avenida Brasil).

Poupatempo Diadema: Rua Amélia Eugênia, 397 -Centro -Diadema -SP (ao lado da Subprefeitura de Diadema, próximo à Rua Mal. Floriano).

Poupatempo Fernandópolis: Avenida Líbero de Almeida Silvares, 2705 -Coester -Fernandópolis -SP (em frente à Autoescola Brasília, próximo à Rua Presidente Castelo Branco).

Poupatempo Indaiatuba: Rua das Primaveras, 1050 -Jardim Pompeia -Indaiatuba -SP (esquina com Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé).

Poupatempo Marília: Avenida das Indústrias, 430 -Palmital -Marília -SP (junto ao Corpo de Bombeiros).

Poupatempo Osasco: Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 -Centro -Osasco -SP (próximo à Avenida dos Autonomistas e à Estação Presidente Altino da CPTM).

Poupatempo Presidente Prudente: Avenida Brasil, 1383 -Vila São Jorge -Presidente Prudente -SP (em frente à Rodoviária).

Poupatempo Rio Claro: Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205 -Vila Paulista -Rio Claro -SP (Dentro do Shopping Center Rio Claro).

Poupatempo Santo André: Rua Amador Bueno, 229, 2º andar, G – Mais Shopping -Santo Amaro -São Paulo -SP (próximo ao Largo 13 de Maio e ao Terminal Metropolitano de Santo Amaro).

Poupatempo São José do Rio Preto: Rua Antônio de Godoy, 3033 -Centro -São José do Rio Preto -SP (em frente ao Mercado Municipal).

Poupatempo Taboão da Serra: Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 -Parque São Joaquim -Taboão da Serra -SP (junto à Avenida Kizaemon Takeuti e às ruas Firmino Vieira e Carlos Fernandes).