Poupatempo já recebe pedidos de negociação de dívidas

O setor de serviços municipais do Poupatempo de Fernandópolis já está recebendo os pedidos de negociação dos contribuintes que possuam débitos com a Prefeitura. O acordo é possível desde que a dívida seja anterior ao ano de 2017.

As negociações são realizadas por meio da Câmara Municipal de Conciliação, que é formada pelos membros da Procuradoria Jurídica e servidores do município, que fazem a análise do pedido do munícipe, podendo conceder descontos de juros e multa. Esta Câmara tem a função de celebrar os acordos com contribuintes municipais que tenham débitos vencidos, inscritos em dívida ativa.

É importante destacar que a negociação com a Câmara de Conciliação não impede que as secretarias municipais emitam suas correspondentes guias de recolhimento