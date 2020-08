Poupatempo reabre dia 2 de setembro em Fernandópolis e vai incorporar o Detran

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 12, a reabertura gradual de unidades do Poupatempo/Detran em cidades que estiverem nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas. O anuncio aponta ainda que o Poupatempo irá incorporar à sua gestão todos os serviços oferecidos pelo Detran São Paulo.

A reabertura das unidades de Poupatempo acontecerá a partir do dia 19 de agosto, seguindo um calendário até 28 de outubro. A de Fernandópolis, por exemplo, reabrirá no dia 2 de setembro, junto com as unidades de Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba (veja lista abaixo).

As unidades do Poupatempo estão fechadas desde o dia 24 de março devido ao decreto que suspendeu serviços não essenciais durante a pandemia do coronavírus. As unidades reabrem e só poderão atender até 30% da sua capacidade.

UNIFICAÇÃO

A unificação das unidades do Poupatempo/Detran foi confirmada pelo vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. “É a maior expansão do Poupatempo em seus 23 anos de história. As unidades existentes, portanto, crescerão quatro vezes até o final do nosso governo. Para expandir o programa nessa dimensão nós estamos unificando o Detran junto ao Poupatempo. A partir de agora Detran e Poupatempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades são transformadas em postos presenciais do Poupatempo ao longo dos próximos 2 anos”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

Com a união do Detran também houve aumento do número de serviços oferecidos pelo Poupatempo que passou de 75 para 133. Segundo a gestão estadual, a expectativa é que em 2022 sejam 242 serviços.

“É tudo num lugar só, tudo num padrão Poupatempo que o cidadão reconhece como um serviço de excelência. Portanto, o Detran ao se integrar tanto ao Poupatempo físico, como digital, tem a expectativa de atender melhor e ser muito mais eficiente nesse relacionamento”, disse o presidente do Detran São Paulo, Ernesto Mascellani.

Datas para reabertura das unidades do Poupatempo

19 de agosto: Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo , Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru

26 de agosto:Lapa, Santo Amaro, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

02 de setembro: Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba.

10 de setembro: Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho.

16 de setembro: Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba e Jundiaí.

23 de setembro: Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui.

30 de setembro: Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã e Lins.

14 de outubro: Hortolândia, Santa Barbara D’oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha.

28 de outubro: Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embú das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.

cidadão.net